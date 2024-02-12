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12 февраля, 09:33

Песков заявил, что Starlink официально не поставляется и не используется в РФ

В Россию не поставляются терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией Илона Маска SpaceX. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это же не сертифицированная система у нас, соответственно, она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально, соответственно, не может никак использоваться официально", — сказал представитель Кремля.

Военный эксперт опроверг слухи о появлении терминалов Starlink у России
Военный эксперт опроверг слухи о появлении терминалов Starlink у России

Напомним, что слух о якобы использовании Starlink российскими военным породили украинские СМИ. Однако даже сам основатель SpaceX Илон Маск заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности. А тем временем ВСУ продолжают активно использовать спутниковый интернет Маска в военных целях. Starlink помогает ВСУ управлять своими дронами для ударов по Донбассу, заявил ранее глава ДНР Денис Пушилин.

Обложка ©

Getty Images / Ukrinform / Nina Lyashonok

Александр Юнашев
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