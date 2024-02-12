Песков заявил, что Starlink официально не поставляется и не используется в РФ

В Россию не поставляются терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией Илона Маска SpaceX. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это же не сертифицированная система у нас, соответственно, она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально, соответственно, не может никак использоваться официально", — сказал представитель Кремля.