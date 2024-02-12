Песков заявил, что Starlink официально не поставляется и не используется в РФ
В Россию не поставляются терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией Илона Маска SpaceX. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это же не сертифицированная система у нас, соответственно, она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально, соответственно, не может никак использоваться официально", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что слух о якобы использовании Starlink российскими военным породили украинские СМИ. Однако даже сам основатель SpaceX Илон Маск заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности. А тем временем ВСУ продолжают активно использовать спутниковый интернет Маска в военных целях. Starlink помогает ВСУ управлять своими дронами для ударов по Донбассу, заявил ранее глава ДНР Денис Пушилин.
Getty Images / Ukrinform / Nina Lyashonok