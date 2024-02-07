Пушилин рассказал, что украинскими дронами управляют через терминалы Starlink
ВСУ управляют беспилотниками, атакующими территорию Донбасса, через американские терминалы Starlink — глобальной спутниковой системы, разворачиваемой компанией SpaceX. Об этом сообщил журналистам в среду глава ДНР Денис Пушилин.
"Противник сейчас преимущественно задействует Starlink для управления беспилотниками. Наши специалисты уже научились работать с этим и научились этому противодействовать", — рассказал он в эфире "России 24".
Ранее Life.ru сообщал, что бойцы 6-й гвардейской казачьей Лисичанской бригады имени Матвея Платова взломали украинские БПЛА со Starlink, лишив "ослеплённые" ВСУ шанса на успех. Таке, в Запорожье был сбит беспилотник "Баба-яга" с 20 кг пластита и блоком Starlink. Кроме того, казаки с лёгкостью атакуют и БПЛА крылатого типа "Фурия", которые военные ВСУ маскируют под птиц.
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