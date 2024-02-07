Пушилин рассказал, что украинскими дронами управляют через терминалы Starlink

ВСУ управляют беспилотниками, атакующими территорию Донбасса, через американские терминалы Starlink — глобальной спутниковой системы, разворачиваемой компанией SpaceX. Об этом сообщил журналистам в среду глава ДНР Денис Пушилин.

"Противник сейчас преимущественно задействует Starlink для управления беспилотниками. Наши специалисты уже научились работать с этим и научились этому противодействовать", — рассказал он в эфире "России 24".