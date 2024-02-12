Маск ответил на украинские слухи о продаже России терминалов Starlink

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал слухи о якобы продаже России терминалов спутникового интернета Starlink. По словам предпринимателя, эти данные не соответствуют действительности.

"По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России", — написал бизнесмен на странице в соцсети X.

Напомним, что этот слух породили украинские СМИ, которые сообщили о якобы использовании Starlink российскими военными. Устройства были закуплены с помощью Объединённых Арабских Эмиратов, уверены в Незалежной.