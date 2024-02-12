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11 февраля, 21:08

Маск ответил на украинские слухи о продаже России терминалов Starlink

Илон Маск назвал неправдой слухи о продаже России интернет-терминалов Starlink

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал слухи о якобы продаже России терминалов спутникового интернета Starlink. По словам предпринимателя, эти данные не соответствуют действительности.

"По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России", — написал бизнесмен на странице в соцсети X.

Напомним, что этот слух породили украинские СМИ, которые сообщили о якобы использовании Starlink российскими военными. Устройства были закуплены с помощью Объединённых Арабских Эмиратов, уверены в Незалежной.

Военный эксперт опроверг слухи о появлении терминалов Starlink у России
Военный эксперт опроверг слухи о появлении терминалов Starlink у России

А тем временем ВСУ продолжают активно использовать спутниковый интернет Маска в военных целях. Starlink помогает боевикам киевского режима управлять своими дронами для ударов по Донбассу, заявил ранее глава ДНР Денис Пушилин.

Обложка ©

Getty Images / Dimitrios Kambouris

Илья Пушкарев
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