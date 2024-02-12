Маск ответил на украинские слухи о продаже России терминалов Starlink
Илон Маск назвал неправдой слухи о продаже России интернет-терминалов Starlink
Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал слухи о якобы продаже России терминалов спутникового интернета Starlink. По словам предпринимателя, эти данные не соответствуют действительности.
"По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России", — написал бизнесмен на странице в соцсети X.
Напомним, что этот слух породили украинские СМИ, которые сообщили о якобы использовании Starlink российскими военными. Устройства были закуплены с помощью Объединённых Арабских Эмиратов, уверены в Незалежной.
А тем временем ВСУ продолжают активно использовать спутниковый интернет Маска в военных целях. Starlink помогает боевикам киевского режима управлять своими дронами для ударов по Донбассу, заявил ранее глава ДНР Денис Пушилин.
Getty Images / Dimitrios Kambouris