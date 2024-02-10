Военный эксперт опроверг слухи о появлении терминалов Starlink у России

Новость одного из украинских информационных изданий о том, что у России появился Starlink и что она приобретает терминалы с помощью ОАЭ, — странная. Об этом заявил военный обозреватель "Царьграда" Влад Шлепченко.

Он объяснил, что после покупки Starlink и начала его использования через сертифицированные аккаунты информация от РФ пройдёт через инфраструктуру системы, а американские военные смогут активно с ней взаимодействовать. Из-за этого данные могут оказаться под угрозой.

"То есть я не могу исключать, что это не является частной инициативой какого-нибудь региона, который очень любит ездить в Дубай отношения выстраивать с этими арабскими монархами и так далее. Но я крайне сомневаюсь, что это могла быть инициатива или решение от министерства обороны или, скажем так, большинства известных мне добровольческих подразделений. Потому что их привести — это одна ситуация, другое дело — начать использовать", — пояснил Шлепченко.