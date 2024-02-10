Военный эксперт опроверг слухи о появлении терминалов Starlink у России
Обозреватель Шлепченко: Слухи о появлении Starlink у России беспочвенны
Новость одного из украинских информационных изданий о том, что у России появился Starlink и что она приобретает терминалы с помощью ОАЭ, — странная. Об этом заявил военный обозреватель "Царьграда" Влад Шлепченко.
Он объяснил, что после покупки Starlink и начала его использования через сертифицированные аккаунты информация от РФ пройдёт через инфраструктуру системы, а американские военные смогут активно с ней взаимодействовать. Из-за этого данные могут оказаться под угрозой.
"То есть я не могу исключать, что это не является частной инициативой какого-нибудь региона, который очень любит ездить в Дубай отношения выстраивать с этими арабскими монархами и так далее. Но я крайне сомневаюсь, что это могла быть инициатива или решение от министерства обороны или, скажем так, большинства известных мне добровольческих подразделений. Потому что их привести — это одна ситуация, другое дело — начать использовать", — пояснил Шлепченко.
Также он заявил, что информация, которую публикует издание, является сомнительной и не вызывает доверия, походя на окопную байку. Он также сообщил, что Starlink трудно глушить, потому что перебивать сигналы электромагнитных излучений терминалов — тяжёлая задача. Для этого станция РЭБ должна, к примеру, находиться между терминалом и спутником, но этого крайне тяжело добиться. Над позициями противника должен летать самолёт или беспилотник. Специалист обратил внимание, что если русские решили этот вопрос, то раскрывать его детали они не станут.
Ранее Life.ru сообщал, что бойцы 6-й гвардейской казачьей Лисичанской бригады имени Матвея Платова взломали украинские БПЛА со Starlink, лишив "ослеплённые" ВСУ шанса на успех. Также, в Запорожье был сбит беспилотник "Баба-яга" с 20 кг пластита и блоком Starlink. Кроме того, казаки с лёгкостью атакуют и БПЛА крылатого типа "Фурия", которые военные ВСУ маскируют под птиц.
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