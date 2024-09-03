Захарова уличила ЕС в помощи ВСУ при подготовке нападения на Курскую область

Евросоюз мог знать о готовящемся нападении ВСУ на Курскую область и даже, возможно, участвовал в подготовке атак. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Под предлогом права на самооборону и ссылок на Устав ООН Евросоюз с упорством, достойным лучшего применения, оправдывает любые теракты, военные преступления, убийства и похищения мирных жителей, сексуальное насилие над женщинами, совершаемые боевиками и наёмниками марионеточного киевского режима», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.