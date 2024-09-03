Захарова уличила ЕС в помощи ВСУ при подготовке нападения на Курскую область
Захарова: ЕС мог быть вовлечён в подготовку нападения ВСУ на Курскую область
Евросоюз мог знать о готовящемся нападении ВСУ на Курскую область и даже, возможно, участвовал в подготовке атак. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Под предлогом права на самооборону и ссылок на Устав ООН Евросоюз с упорством, достойным лучшего применения, оправдывает любые теракты, военные преступления, убийства и похищения мирных жителей, сексуальное насилие над женщинами, совершаемые боевиками и наёмниками марионеточного киевского режима», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.
По её словам, если исходить из заявления главы Евродипломатии Жозепа Борреля, который призвал отменить запрет на использование западных ракет, Евросоюз был в курсе о подготовке вылазки ВСУ в Курской области.
Напомним, ранее Жозеп Боррель призвал страны ЕС полностью отменить ограничения на применение ВСУ поставленного оружия по России, в том числе и Курской области. При этом он отметил, что Евросоюз не хочет находиться в состоянии войны с РФ, несмотря на снятие запретов на использование ВСУ европейского оружия для ударов вглубь страны.
Telegram / МИД России