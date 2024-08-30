«Смешно!» Боррель заявил о нежелании Евросоюза воевать с Россией
Боррель: Страны ЕС не хотят воевать с Россией, но Украина нуждается в поддержке
Евросоюз (ЕС) не хочет находиться в состоянии войны с Россией, несмотря на снятие запретов на использование ВСУ европейского оружия для ударов вглубь РФ. Об этом заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель.
«Я считаю, что смешно говорить, что разрешение ударов европейским оружием по российской территории означает войну с Москвой. Мы не находимся в состоянии войны с Москвой, смешно говорить так. Мы поддерживаем Украину», — сказал глава дипломатии ЕС на встрече в Брюсселе.
Боррель призвал страны ЕС разрешить удары европейским оружием по территории России. Дипломат добавил, что Европа должна войти в положение Украины, так как ВСУ не имеют «средств для ответных ударов» по РФ. По его словам, «Киев и Москва должны иметь равнозначные возможности».
Напомним, ранее Жозеп Боррель призвал страны ЕС полностью отменить ограничения на применение ВСУ поставленного оружия по России. По словам дипломата, системы, переданные украинским войскам, «должны использоваться полностью». В Госдуме считают, что призыв Борреля является безответственным и чудовищным по своим последствиям.
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