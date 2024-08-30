«Смешно!» Боррель заявил о нежелании Евросоюза воевать с Россией

Евросоюз (ЕС) не хочет находиться в состоянии войны с Россией, несмотря на снятие запретов на использование ВСУ европейского оружия для ударов вглубь РФ. Об этом заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель.

«Я считаю, что смешно говорить, что разрешение ударов европейским оружием по российской территории означает войну с Москвой. Мы не находимся в состоянии войны с Москвой, смешно говорить так. Мы поддерживаем Украину», — сказал глава дипломатии ЕС на встрече в Брюсселе.