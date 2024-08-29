ЕС не пришёл к решению по отмене запрета на удары по РФ западным оружием

В ходе неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе не удалось прийти к общему решению относительно разблокировки 6 миллиардов евро, предназначенных для компенсации поставок оружия Украине через Еврофонд мира. Также не был достигнут консенсус по поводу отмены ограничений на использование европейского оружия против России.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о ходе встречи на пресс-конференции. Он отметил, что 6 миллиардов евро остаются заблокированными Венгрией. Эти средства предназначены для компенсации поставок оружия Украине — политик заявил, что считает это вето «неприемлемым». Глава европейской дипломатии также добавил, что решение об отмене ограничений на радиус применения оружия, предоставленного Киеву, останется за странами ЕС.

«Да, мы обсуждали решение об отмене ограничений по радиусу применения оружия, предоставленного Украине. В итоге заключение таково, что это национальное решение, каждая страна ЕС будет принимать меры, которые сочтёт правильными [в отношении поставляемого этой страной оружия]», — уточнил он.