Названа причина затянувшихся переговоров о выделении Киеву $50 млрд из украденных у РФ активов

Переговоры о выделении Украине 50 миллиардов долларов за счёт прибыли от замороженных российских активов серьёзно затянулись из-за требований американского руководства. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на собственные источники.

По их данным, руководство США требует от членов Европейского союза (ЕС) гарантии того, что российские санкции будут продлеваться. На данный момент сроки рестрикций обновляют каждые шесть месяцев. Вашингтон требует увеличить этот промежуток до года и более.

Авторы материала предполагают, что таким образом США пытаются обезопасить себя от угрозы развития неблагоприятного сценария, где одна из стран, имеющих членство ЕС, проголосует против пролонгации антироссийских санкций. На данный момент наиболее вероятно, что таким образом может поступить Венгрия. В таком случае финансовые обязательства, для выполнения которых западные государства планируют использовать доходы от замороженных активов РФ, лягут на них самих.

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявлял, что рамочное соглашение стран G7 по поводу выдачи Украине кредитов на 50 млрд долларов, погашаемых из доходов от активов РФ, будет принято в октябре. Напомним, решение перечислить Украине эти деньги было принято в июне на саммите «Большой семёрки» в Италии.