Боррель: ЕС отправил Киеву 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ
Европа уже отправила на военные нужды Украины первый транш доходов от размещения замороженных активов России, его объём составил 1,4 миллиарда евро. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.
«Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 миллиарда евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки», — указал Боррель на неформальной встрече глав МИД стран ЕС.
Дипломат отметил, что ЕС изменил подход помощи Украине. По его словам, ранее союз компенсировал странам уже проплаченные поставки. Теперь же он переходит на предварительное финансирование за счёт доходов от замороженных российских активов.
Напомним, ранее ЕС пообещал перевести Украине первый транш помощи в виде доходов от российских активов в августе. По предварительной информации, Киев получит 1,55 миллиарда евро. На эти деньги Незалежная должна закупить боеприпасы и средств ПВО. Всего с начала спецоперации Запад заморозил российских активов на сумму в 300 миллиардов долларов.
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