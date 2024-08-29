Боррель: ЕС отправил Киеву 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ

Европа уже отправила на военные нужды Украины первый транш доходов от размещения замороженных активов России, его объём составил 1,4 миллиарда евро. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

«Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 миллиарда евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки», — указал Боррель на неформальной встрече глав МИД стран ЕС.