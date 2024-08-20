"Несколько сотен тысяч боеприпасов": Чехия хочет проспонсировать ВСУ на доходы от активов РФ
Чехия хочет потратить доходы от российских активов на закупку снарядов для ВСУ
Чехия планирует потратить доходы от замороженных российских активов на закупку снарядов для Украины в рамках совместной инициативы нескольких стран Запада. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.
"Европейский союз несколько недель назад обратился к нам с предложением использовать средства, полученные от замороженных российских активов, для закупки боеприпасов Украине", — говорится в заявлении на сайте военного ведомства.
Там отметили, что Чехия получила ещё один источник финансирования данной инициативы и хочет закупить на эти деньги "несколько сотен тысяч боеприпасов".
Напомним, ЕС пообещал перевести Киеву первый транш помощи в виде доходов от российских активов в августе. По предварительным данным, Украина получит 1,55 миллиарда евро. На эти деньги страна должна закупить боеприпасы и противовоздушную оборону. Всего с начала СВО Запад заморозил активов России на сумму в 300 миллиардов долларов.
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