"Несколько сотен тысяч боеприпасов": Чехия хочет проспонсировать ВСУ на доходы от активов РФ

Чехия планирует потратить доходы от замороженных российских активов на закупку снарядов для Украины в рамках совместной инициативы нескольких стран Запада. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

"Европейский союз несколько недель назад обратился к нам с предложением использовать средства, полученные от замороженных российских активов, для закупки боеприпасов Украине", — говорится в заявлении на сайте военного ведомства.