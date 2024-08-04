В КНДР назвали Запад "шайкой воров" за изъятие российских активов ЦТАК: Запад пользуется замороженными активами РФ, как "бандитская шайка" 4 августа, 11:13 Запад занимается воровством российских активов. Обложка © Freepik / jcomp

Запад пользуется замороженными активами России и отправляет их на военную помощь Киеву лишь потому, что собирается продолжать "кровавую войну и убийства", извлекая для себя выгоду. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Всем известно, что США и Запад засматривались на зарубежные активы России для пополнения источника денежных средств, истраченных из-за затягивания ситуации на Украине", — говорится в материале.

По словам автора, российские активы воспринимаются западными странами как "большой кусок мяса" и лёгкая добыча, чтобы покрыть свои расходы на поддержку Украины. Тем более что Киев тратит свыше 136 миллионов долларов ежедневно на военные нужды, подчёркивается в публикации. При этом страны Запада так и не смогли легализовать изъятие российских активов и, по сути, занимаются грабежом, став "мировой бандитской шайкой" во главе с США, отметил автор.

"ЕС решил передать 90% прибыли от замороженных активов Центрального банка РФ на военную помощь Украине, а 10% — на другие [цели]. Это во всей наготе демонстрирует, что Европейский континент желает продолжения кровавой войны и убийства, а не прекращения войны", — резюмируется в статье.

Авторы Татьяна Миссуми