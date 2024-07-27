Первая европейская страна отказалась наживаться на замороженных активах России
SECO: Швейцария отказывается получать доходы от замороженных активов России
Швейцарское законодательство запрещает Берну зарабатывать на заблокированных в результате санкций российских активах. Именно поэтому страна не станет генерировать доходы от чужих средств для финансовой поддержки Украины по примеру Евросоюза, сообщило агентство Keystone-SDA, сославшись на заявление Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).
"Швейцария в соответствии со швейцарским законодательством и международными обязательствами не имеет права получать никаких особых доходов", — приводит издание сообщение SECO.
А Евросоюз тем временем пообещал перевести Киеву первый транш помощи в виде доходов от российских активов уже в августе. Счёт Украины планируется пополнить на 1,55 миллиарда евро. Эти деньги страна потратит на боеприпасы и противовоздушную оборону.
Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis