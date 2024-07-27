Первая европейская страна отказалась наживаться на замороженных активах России

Швейцарское законодательство запрещает Берну зарабатывать на заблокированных в результате санкций российских активах. Именно поэтому страна не станет генерировать доходы от чужих средств для финансовой поддержки Украины по примеру Евросоюза, сообщило агентство Keystone-SDA, сославшись на заявление Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).