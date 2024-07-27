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27 июля, 16:10

Первая европейская страна отказалась наживаться на замороженных активах России

SECO: Швейцария отказывается получать доходы от замороженных активов России

Швейцарское законодательство запрещает Берну зарабатывать на заблокированных в результате санкций российских активах. Именно поэтому страна не станет генерировать доходы от чужих средств для финансовой поддержки Украины по примеру Евросоюза, сообщило агентство Keystone-SDA, сославшись на заявление Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).

"Швейцария в соответствии со швейцарским законодательством и международными обязательствами не имеет права получать никаких особых доходов", — приводит издание сообщение SECO.

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А Евросоюз тем временем пообещал перевести Киеву первый транш помощи в виде доходов от российских активов уже в августе. Счёт Украины планируется пополнить на 1,55 миллиарда евро. Эти деньги страна потратит на боеприпасы и противовоздушную оборону.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Илья Пушкарев
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