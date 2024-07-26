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26 июля, 15:57

Во Франции испугались последствий решения ЕС по закупке оружия на украденные у РФ деньги

Политик Филиппо: Передача Киеву доходов от активов РФ приведёт к ответным мерам

Решение Евросоюза (ЕС) направить Украине транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от российских замороженных активов может быть опасным из-за вероятных ответных мер со стороны Москвы. Такое заявление сделал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Незаконное решение с точки зрения международного права, которое дискредитирует Францию и наши страны [Европы] и приведёт к очевидным ответным мерам!" — написал политик в соцсети X.

Филиппо счёл действия ЕС воровством и спонсированием массовых убийств. Лидер "Патриотов" призвал ликвидировать организацию "во имя всеобщего блага".

Евросоюз не знает, что дальше делать с замороженными активами России
Евросоюз не знает, что дальше делать с замороженными активами России

Напомним, на днях Еврокомиссия (ЕК) заявила о "выделении Украине" 1,5 миллиарда евро с доходов от замороженных активов России, но Киеву эти деньги напрямую не дадут. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пояснила, что средства пойдут в так называемый Европейский фонд мира — на компенсации странам ЕС их затрат на оружие, переданное украинским войскам. Ранее Life.ru сообщал, что изъятие доходов от российских активов в пользу Незележной ЕК анонсировала ещё в конце мая. В Кремле отметили, что Москва не оставит передачу транша без ответа.

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Shutterstock / FOTODOM / DNetromphotos

Дарья Нарыкова
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