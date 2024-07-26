В Кремле пообещали ответ ЕС на изъятие €1,5 млрд доходов от российских активов

Кремль не оставит без ответа решение Еврокомиссии перевести 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов в фонды ЕК для помощи Украины. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно же, подобные шаги ЕК не останутся без ответа", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Как подчеркнул Песков, подобные незаконные действия не являются поводом для оперативной реакции. По его словам, ответ Кремля должен быть хорошо продуман и полностью соответствовать интересам РФ.