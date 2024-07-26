В Кремле пообещали ответ ЕС на изъятие €1,5 млрд доходов от российских активов
Песков: Москва ответит на экспроприацию в ЕС €1,5 млрд доходов от активов РФ
Кремль не оставит без ответа решение Еврокомиссии перевести 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов в фонды ЕК для помощи Украины. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно же, подобные шаги ЕК не останутся без ответа", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Как подчеркнул Песков, подобные незаконные действия не являются поводом для оперативной реакции. По его словам, ответ Кремля должен быть хорошо продуман и полностью соответствовать интересам РФ.
Накануне, 25 июля ЕК заявила о "выделении Украине" 1,5 миллиарда евро с доходов от замороженных российских активов, но Киеву эти деньги напрямую не дадут. Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, средства пойдут в так называемый Европейский фонд мира — на компенсации странам Евросоюза их затрат на оружие, переданное ВСУ. Напомним, изъятие доходов от российских активов в пользу Незележной ЕК анонсировала ещё в конце мая.
Life.ru