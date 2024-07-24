Евросоюз не знает, что дальше делать с замороженными активами России
Bloomberg: ЕС рассматривает два варианта продления заморозки российских активов
Брюссель решил пересмотреть вопрос продления заморозки российских активов, предложив странам – членам объединения два варианта дальнейших действий. С проектом документа удалось ознакомиться журналистам Bloomberg.
По данным агентства, первый сценарий предполагает наложение на денежные средства бессрочных ограничений. При этом "вечную" заморозку предлагается регулярно пересматривать. В рамках второго варианта блокировка активов может быть продлена на 18, 24 или 36 месяцев, уточнили в Bloomberg. Сейчас предложение изучается правительствами государств ЕС.
Напомним, что в июле Украина должна была впервые получить доходы от российских активов в размере 1,55 миллиарда евро. Деньги Киев намеревался потратить на боеприпасы и противовоздушную оборону. На дальнейшие действия с замороженными средствами РФ Брюссель пока не решился, опасаясь ответных шагов России и её союзников.
Life.ru