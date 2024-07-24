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23 июля, 23:41

Евросоюз не знает, что дальше делать с замороженными активами России

Bloomberg: ЕС рассматривает два варианта продления заморозки российских активов

Брюссель решил пересмотреть вопрос продления заморозки российских активов, предложив странам – членам объединения два варианта дальнейших действий. С проектом документа удалось ознакомиться журналистам Bloomberg.

По данным агентства, первый сценарий предполагает наложение на денежные средства бессрочных ограничений. При этом "вечную" заморозку предлагается регулярно пересматривать. В рамках второго варианта блокировка активов может быть продлена на 18, 24 или 36 месяцев, уточнили в Bloomberg. Сейчас предложение изучается правительствами государств ЕС.

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Напомним, что в июле Украина должна была впервые получить доходы от российских активов в размере 1,55 миллиарда евро. Деньги Киев намеревался потратить на боеприпасы и противовоздушную оборону. На дальнейшие действия с замороженными средствами РФ Брюссель пока не решился, опасаясь ответных шагов России и её союзников.

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Илья Пушкарев
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