Евросоюз не знает, что дальше делать с замороженными активами России

По данным агентства, первый сценарий предполагает наложение на денежные средства бессрочных ограничений. При этом "вечную" заморозку предлагается регулярно пересматривать. В рамках второго варианта блокировка активов может быть продлена на 18, 24 или 36 месяцев, уточнили в Bloomberg. Сейчас предложение изучается правительствами государств ЕС.