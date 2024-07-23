В Кремле пообещали неминуемый ответ ворам из ЕС, присвоившим российские активы
Песков: Кража Евросоюзом российских активов не останется без ответа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Российская Федерация не оставит без ответа кражу её активов Европейским союзом. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, так или иначе ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности", — констатировал он.
Официальный представитель Кремля добавил, что Москва инициирует юридическое преследование всех причастных к краже российских средств в Европе. Политику ЕС он назвал прямым нарушением международного права, в том числе права собственности.
"Безусловно, мы будем прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию решений и к реализации этих решений, потому что это прямое нарушение международного права, это попрание права собственности и так далее, и тому подобное", — резюмировал Песков.
Напомним, что на днях депозитарий Euroclear, штаб-квартира которого находится в Бельгии, объявил о том, что в июле впервые переведёт доходы от российских активов в Европейский фонд для последующей передачи Украине. Сумма транша составит 1,55 миллиарда евро. День спустя глава евродипломатии Жозеп Боррель пообещал перевести Незалежной 1,4 миллиарда евро уже в начале августа. Добавим также, что сегодня в Белом доме объявили о том, что президент Штатов Джо Байден делегировал свои полномочия в рамках закона о поддержке Украины министру финансовых дел Джанет Йеллен и руководителю Госдепа Энтони Блинкену, а это значит, что конфискация замороженных активов РФ также будет относиться к их компетенции.