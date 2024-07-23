В Кремле пообещали неминуемый ответ ворам из ЕС, присвоившим российские активы

Российская Федерация не оставит без ответа кражу её активов Европейским союзом. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, так или иначе ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности", — констатировал он.

Официальный представитель Кремля добавил, что Москва инициирует юридическое преследование всех причастных к краже российских средств в Европе. Политику ЕС он назвал прямым нарушением международного права, в том числе права собственности.