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23 июля, 09:44

В Кремле пообещали неминуемый ответ ворам из ЕС, присвоившим российские активы

Песков: Кража Евросоюзом российских активов не останется без ответа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Российская Федерация не оставит без ответа кражу её активов Европейским союзом. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, так или иначе ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности", — констатировал он.

Официальный представитель Кремля добавил, что Москва инициирует юридическое преследование всех причастных к краже российских средств в Европе. Политику ЕС он назвал прямым нарушением международного права, в том числе права собственности.

"Безусловно, мы будем прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию решений и к реализации этих решений, потому что это прямое нарушение международного права, это попрание права собственности и так далее, и тому подобное", — резюмировал Песков.

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Напомним, что на днях депозитарий Euroclear, штаб-квартира которого находится в Бельгии, объявил о том, что в июле впервые переведёт доходы от российских активов в Европейский фонд для последующей передачи Украине. Сумма транша составит 1,55 миллиарда евро. День спустя глава евродипломатии Жозеп Боррель пообещал перевести Незалежной 1,4 миллиарда евро уже в начале августа. Добавим также, что сегодня в Белом доме объявили о том, что президент Штатов Джо Байден делегировал свои полномочия в рамках закона о поддержке Украины министру финансовых дел Джанет Йеллен и руководителю Госдепа Энтони Блинкену, а это значит, что конфискация замороженных активов РФ также будет относиться к их компетенции.

Александр Юнашев
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