Байден делегировал главам Минфина и Госдепа полномочия в конфискации активов РФ

Американский лидер Джо Байден передал полномочия в рамках закона о поддержке Украины, включая положения о конфискации замороженных российских активов, министру финансовых дел Джанет Йеллен и главе Госдепартамента Энтони Блинкену, сообщил Белый дом.

Согласно документу, закон о поддержке Украины предусматривает возможность конфискации суверенных активов РФ для их передачи Киеву.