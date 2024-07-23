Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 22:01

Байден делегировал главам Минфина и Госдепа полномочия в конфискации активов РФ

Американский лидер Джо Байден передал полномочия в рамках закона о поддержке Украины, включая положения о конфискации замороженных российских активов, министру финансовых дел Джанет Йеллен и главе Госдепартамента Энтони Блинкену, сообщил Белый дом.

Согласно документу, закон о поддержке Украины предусматривает возможность конфискации суверенных активов РФ для их передачи Киеву.

Саудовская Аравия пригрозила ЕС из-за конфискации активов РФ
Саудовская Аравия пригрозила ЕС из-за конфискации активов РФ

Ранее в Минфине РФ допустили окончательную потерю конфискованных на Западе российских активов. По словам представителя ведомства Дмитрия Тимофеева, решения западных государств по этим активам могут стать большой стратегической ошибкой.

Обложка ©

X / President Biden

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Джо Байден
  • США
  • Санкции против России
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Энтони Блинкен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров