Байден делегировал главам Минфина и Госдепа полномочия в конфискации активов РФ
Американский лидер Джо Байден передал полномочия в рамках закона о поддержке Украины, включая положения о конфискации замороженных российских активов, министру финансовых дел Джанет Йеллен и главе Госдепартамента Энтони Блинкену, сообщил Белый дом.
Согласно документу, закон о поддержке Украины предусматривает возможность конфискации суверенных активов РФ для их передачи Киеву.
Ранее в Минфине РФ допустили окончательную потерю конфискованных на Западе российских активов. По словам представителя ведомства Дмитрия Тимофеева, решения западных государств по этим активам могут стать большой стратегической ошибкой.
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