Песков: США будут и дальше поддерживать Украину, но в ущерб Европе
Москва считает, что Соединённые Штаты не свернут свою поддержку Украины, но её бремя будет всё больше придавливать Европу. Это не скажется на результате спецоперации, но приведёт к затягиванию конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно. Но, [будут оказывать помощь Украине], пытаясь, конечно, побольше финансово нагрузить своих европейских подчинённых, эта тенденция тоже хорошо прослеживается", — считает представитель Кремля.
Песков указал на то, что такие действия не приближают окончание конфликта, а имеют противоположный эффект. Однако на исход СВО это не повлияет.
В скором времени Джо Байден и его администрация покинут Белый дом, поскольку политик не будет участвовать в выборах. При этом он решил, что доработает свой срок до конца. На замену себе в качестве кандидата он предложил Камалу Харрис. Владимир Зеленский назвал решение Байдена сняться с президентской гокни "трудным, но сильным". А ранее Life.ru рассказал, что думают о выборе нынешнего американского президента лидеры Евросоюза.
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