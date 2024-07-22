Песков: США будут и дальше поддерживать Украину, но в ущерб Европе

Москва считает, что Соединённые Штаты не свернут свою поддержку Украины, но её бремя будет всё больше придавливать Европу. Это не скажется на результате спецоперации, но приведёт к затягиванию конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно. Но, [будут оказывать помощь Украине], пытаясь, конечно, побольше финансово нагрузить своих европейских подчинённых, эта тенденция тоже хорошо прослеживается", — считает представитель Кремля.