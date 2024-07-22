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22 июля, 09:53

В Госдуме объяснили, почему с уходом Байдена для России ничего не изменится

Депутат Журавлёв: Отношения России и США не изменятся после ухода Байдена

Джо Байден. Обложка © ТАСС / Evan Vucci

Джо Байден. Обложка © ТАСС / Evan Vucci

Надеяться на то, что отношение США к России изменится в лучшую сторону после выхода Джо Байдена из президентской гонки, не стоит. Об этом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв в беседе с RT.

"Важно понимать, что для нас Трамп ничуть не лучше Байдена. Дело в отношении США к России, которое вряд ли изменится от того, кто займёт кресло в Белом доме. Соединённые Штаты останутся нашим главным геополитическим врагом и продолжат делать всё, чтобы России навредить", — заявил парламентарий.

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Накануне стало известно, что Джо Байден снимает свою кандидатуру с предвыборной гонки. Президент США думал над этим решением несколько дней и хранил его в строжайшем секрете. Своим преемником в битве с Трампом Байден назвал Камалу Харрис. Ранее Life.ru рассказывал, как на этот шаг американского лидера отреагировали в ЕС.

Алёна Зиновьева
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