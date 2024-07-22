В Госдуме объяснили, почему с уходом Байдена для России ничего не изменится

Надеяться на то, что отношение США к России изменится в лучшую сторону после выхода Джо Байдена из президентской гонки, не стоит. Об этом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв в беседе с RT .

"Важно понимать, что для нас Трамп ничуть не лучше Байдена. Дело в отношении США к России, которое вряд ли изменится от того, кто займёт кресло в Белом доме. Соединённые Штаты останутся нашим главным геополитическим врагом и продолжат делать всё, чтобы России навредить", — заявил парламентарий.