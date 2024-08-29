«Воровство наших денег»: В Кремле пригрозили ответом на решение Евросоюза по российским активам

Передача Киеву доходов от активов РФ является незаконной, ЕС столкнётся с последствиями в связи с этим решением. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это незаконные действия. Они обязательно будут иметь юридические последствия. Это не что иное как незаконная экспроприация — по-русски говоря, воровство — наших денег, наших авуаров», — отметил он в беседе с журналистами.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на недавнее заявление главы дипслужбы Евросоюза Жозепа Борреля. Он сообщил, что Европа отправила на военные нужды Киева первый транш доходов от размещения замороженных активов России, его объём составил 1,4 миллиарда евро.