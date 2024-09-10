Байден и премьер Британии обсудят возможность разрешить ВСУ бить вглубь России

«Мы собираемся посмотреть и послушать [представителей Украины], а также убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнёров на недели и месяцы вперёд и как мы можем поддержать их наилучшим образом», — указал Блинкен в беседе с журналистами.