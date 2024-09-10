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10 сентября, 13:46

Байден и премьер Британии обсудят возможность разрешить ВСУ бить вглубь России

Блинкен: Байден и Стармер 13 сентября обсудят разрешение ВСУ бить вглубь России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / BLOOMBERG POOL / TING SHEN

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / BLOOMBERG POOL / TING SHEN

Президент США Джо Байден намерен обсудить с премьером Великобритании Киром Стармером разрешение украинским войскам наносить удары по РФ дальнобойным оружием. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы собираемся посмотреть и послушать [представителей Украины], а также убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнёров на недели и месяцы вперёд и как мы можем поддержать их наилучшим образом», — указал Блинкен в беседе с журналистами.

Блинкен отметил, что вопрос ударов по российской территории дальнобойным оружием Лондона и Вашингтона станет частью разговора Байдена и Стармера в пятницу, 13 сентября.

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Ранее в США допустили, что правительство страны может всё-таки позволить ВСУ наносить удары по целям вглубь России. Однако заместитель пресс-секретаря Пентагона отметила, что на данный момент Вашингтон не разрешает Киеву применять комплексы ATACMS для подобных действий. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не исключил, что НАТО в скором времени снимет ограничения на использование дальнобойного западного оружия ВСУ. Зеленский заявил, что Киев получает «позитивные сигналы» по ударам вглубь РФ.

Дарья Нарыкова
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