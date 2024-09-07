Зеленский провалил свою главную миссию на заседании коалиции «Рамштайн» WP: Зеленский не убедил союзников отменить ограничения на удары вглубь РФ 7 сентября, 10:25 Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский не достиг своих целей на заседании контактной группы по Украине на военной базе США в Германии, потому что страны Запада так и не рискнули отказаться от ограничений на удары по территории РФ, к чему призывал глава киевского режима. Об итогах встречи коалиции «Рамштайн» пишет Washington Post.





«Обращение Зеленского, прозвучавшее на заседании Контактной группы по обороне Украины на военной базе США в Западной Германии, не принесло заметного прогресса, поскольку главный военный сторонник Киева, США, не сообщили о немедленном изменении своих ограничений на использование вооружений большей дальности», — указано в тексте.

Напомним, Владимир Зеленский принял участие в заседании контактной группы по Украине на военной базе США в Рамштайне. Он призвал Запад игнорировать «красные линии» президента РФ Владимира Путина, а также запросил у партнёров ракеты большой дальности, которые способны атаковать российские территории.

Авторы Татьяна Миссуми