Шеф Пентагона сделал неожиданное заявление об Украине после переговоров с Зеленским

Украинский конфликт рано или поздно будет разрешён за столом переговоров. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал министр обороны США Ллойд Остин.

«Полагаю, что этот конфликт в определённый момент будет урегулирован за столом переговоров, но когда этот момент настанет, сказать сложно», — сказал шеф Пентагона на американской военной базе Рамштайн в Германии по итогам состоявшегося там заседания контактной группы по Украине, в котором принимал участие Владимир Зеленский.