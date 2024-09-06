Шеф Пентагона сделал неожиданное заявление об Украине после переговоров с Зеленским
Шеф Пентагона Остин: Украинский конфликт придётся решать за столом переговоров
Украинский конфликт рано или поздно будет разрешён за столом переговоров. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал министр обороны США Ллойд Остин.
«Полагаю, что этот конфликт в определённый момент будет урегулирован за столом переговоров, но когда этот момент настанет, сказать сложно», — сказал шеф Пентагона на американской военной базе Рамштайн в Германии по итогам состоявшегося там заседания контактной группы по Украине, в котором принимал участие Владимир Зеленский.
К слову, сегодня Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Он, в частности, включает боеприпасы для РСЗО HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.
А ранее Зеленский, выступая на базе Рамштайн, призвал Запад принять меры и завершить украинский конфликт уже этой осенью. Вместе с тем он заявил о необходимости восстановить надёжный международный порядок безопасности. Тем временем Зеленский снова решил выпрашивать у партнёров ракеты большой дальности и призвал Запад игнорировать «красные линии» президента России Владимира Путина.
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