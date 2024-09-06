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6 сентября, 14:39

США выделили Киеву новый пакет помощи, в который входят боеприпасы для HIMARS

Соединённые Штаты выделили Киеву очередной пакет военной помощи. На этот раз его объём составляет 250 миллионов долларов, он, в частности, включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Минобороны США объявило о выделении дополнительной военной помощи для удовлетворения важнейших потребностей Украины в сфере безопасности и обороны», — говорится в документе.

В новый пакет военной помощи, помимо боеприпасов для РСЗО HIMARS, вошли зенитные ракеты RIM-7, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский призвал Запад игнорировать «красные линии» президента России Владимира Путина. Вместе с тем он запросил у партнёров ракеты большой дальности, которые способны атаковать российские территории.

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Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Наталья Демьянова
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