США выделили Киеву новый пакет помощи, в который входят боеприпасы для HIMARS

Соединённые Штаты выделили Киеву очередной пакет военной помощи. На этот раз его объём составляет 250 миллионов долларов, он, в частности, включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Минобороны США объявило о выделении дополнительной военной помощи для удовлетворения важнейших потребностей Украины в сфере безопасности и обороны», — говорится в документе.

В новый пакет военной помощи, помимо боеприпасов для РСЗО HIMARS, вошли зенитные ракеты RIM-7, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.