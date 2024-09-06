Зеленский, выпрашивая оружие, призвал Запад игнорировать «красные линии» РФ

Владимир Зеленский в ходе заседания на американской военной базе Рамштайн в Германии призвал Запад игнорировать «красные линии» президента РФ Владимира Путина. Вместе с тем он запросил у партнёров ракеты большой дальности, которые способны атаковать российские территории.

«Нам необходимо иметь этот дальнобойный потенциал не только на территории Украины, но и на российской территории, чтобы у РФ была мотивация искать мира», — заявил Зеленский.