Зеленский, выпрашивая оружие, призвал Запад игнорировать «красные линии» РФ
Владимир Зеленский в ходе заседания на американской военной базе Рамштайн в Германии призвал Запад игнорировать «красные линии» президента РФ Владимира Путина. Вместе с тем он запросил у партнёров ракеты большой дальности, которые способны атаковать российские территории.
«Нам необходимо иметь этот дальнобойный потенциал не только на территории Украины, но и на российской территории, чтобы у РФ была мотивация искать мира», — заявил Зеленский.
Напомним, Зеленский присутствует на заседании контактной группы по Украине на военной базе США в Рамштайне. В мероприятии также участвует министр обороны ФРГ Борис Писториус. Как сообщал Life.ru, ранее Зеленский, выступая на этом заседании, призвал Запад завершить украинский конфликт этой осенью.
Сайт Владимира Зеленского