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6 сентября, 10:54

Зеленский, выпрашивая оружие, призвал Запад игнорировать «красные линии» РФ

Владимир Зеленский в ходе заседания на американской военной базе Рамштайн в Германии призвал Запад игнорировать «красные линии» президента РФ Владимира Путина. Вместе с тем он запросил у партнёров ракеты большой дальности, которые способны атаковать российские территории.

«Нам необходимо иметь этот дальнобойный потенциал не только на территории Украины, но и на российской территории, чтобы у РФ была мотивация искать мира», — заявил Зеленский.

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Напомним, Зеленский присутствует на заседании контактной группы по Украине на военной базе США в Рамштайне. В мероприятии также участвует министр обороны ФРГ Борис Писториус. Как сообщал Life.ru, ранее Зеленский, выступая на этом заседании, призвал Запад завершить украинский конфликт этой осенью.

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Сайт Владимира Зеленского

Наталья Демьянова
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