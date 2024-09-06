Прибывший в Германию Зеленский незамедлительно начал канючить оружие для Киева

Владимир Зеленский прибыл в Германию и обратился к Западу с требованием дать оружие. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Нужно, чтобы всё оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнёров» — написал Зеленский.

В ходе выступления на заседании контактной группы по военному содействию Украине Зеленский пожаловался, что Киев ещё не получил обещанное количество средств противовоздушной обороны (ПВО). Он в очередной раз упрекнул союзников в промедлении с поставками согласованных пакетов военной помощи.

Напомним, накануне стало известно, что Зеленский сегодня, 6 сентября, посетит встречу в формате «Рамштайн» и попросит поставить Украине дополнительное оружие. «Рамштайн» — неофициальное название контактной группы, которая впервые собралась на одноимённой американской авиабазе в Германии в апреле 2022 года для обсуждения военной помощи Украине.