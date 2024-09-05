Зеленский собрался клянчить оружие у группы «Рамштайн»

6 сентября Владимир Зеленский нанесёт визит в Германию для встречи с группой «Рамштайн» и переговоров с союзниками по поводу дополнительных поставок оружия Киеву. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Визит на базу Военно-воздушных сил США в Рамштайне, где также ожидается присутствие министра обороны [Германии] Бориса Писториуса, необычен. (...) До сих пор атмосфера в Рамштайне была скорее рабочей, но визит Зеленского, скорее всего, придаст мероприятию политический оттенок», — говорится в публикации.

Также в издании упомянули, что уже несколько дней продолжается официальный визит в Германию министра обороны Украины Рустема Умерова.

Напомним, "Рамштайн" — неофициальное название контактной группы, которая впервые собралась на одноимённой американской авиабазе в Германии в апреле 2022 года для обсуждения военной помощи Украине.