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5 сентября, 16:23

Зеленский собрался клянчить оружие у группы «Рамштайн»

Der Spiegel: Зеленский посетит встречу в формате «Рамштайн» и попросит оружие

6 сентября Владимир Зеленский нанесёт визит в Германию для встречи с группой «Рамштайн» и переговоров с союзниками по поводу дополнительных поставок оружия Киеву. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Визит на базу Военно-воздушных сил США в Рамштайне, где также ожидается присутствие министра обороны [Германии] Бориса Писториуса, необычен. (...) До сих пор атмосфера в Рамштайне была скорее рабочей, но визит Зеленского, скорее всего, придаст мероприятию политический оттенок», — говорится в публикации.

Также в издании упомянули, что уже несколько дней продолжается официальный визит в Германию министра обороны Украины Рустема Умерова.

Напомним, "Рамштайн" — неофициальное название контактной группы, которая впервые собралась на одноимённой американской авиабазе в Германии в апреле 2022 года для обсуждения военной помощи Украине.

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Ранее Life.ru сообщал об обращениях Владимира Зеленского к США, Франции и Великобритании для ускорения поставок оружия. По его словам, Киеву необходима своевременная поставка объявленных пакетов помощи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Мария Любицкая
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