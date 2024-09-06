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6 сентября, 10:35

«Мы должны сделать это»: Зеленский призвал Запад завершить конфликт этой осенью

Зеленский призвал Запад завершить украинский конфликт этой осенью

Владимир Зеленский призвал Запад принять меры и завершить украинский конфликт уже этой осенью. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания контактной группы по Украине на американской военной базе Рамштайн в Германии.

«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится <...> [конфликт]. Мы должны сделать это», — сказал Зеленский.

Вместе с тем он заявил о необходимости восстановить надёжный международный порядок безопасности.

А накануне Зеленский заявил, что Москва должна обязательно присутствовать на втором «саммите мира». По его словам, к этому мероприятию Киев с подписантами швейцарской резолюции проработает план окончания конфликта и предложит его.

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Сайт Владимира Зеленского

Наталья Демьянова
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