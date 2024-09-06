«Мы должны сделать это»: Зеленский призвал Запад завершить конфликт этой осенью
Зеленский призвал Запад завершить украинский конфликт этой осенью
Владимир Зеленский призвал Запад принять меры и завершить украинский конфликт уже этой осенью. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания контактной группы по Украине на американской военной базе Рамштайн в Германии.
«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится <...> [конфликт]. Мы должны сделать это», — сказал Зеленский.
Вместе с тем он заявил о необходимости восстановить надёжный международный порядок безопасности.
А накануне Зеленский заявил, что Москва должна обязательно присутствовать на втором «саммите мира». По его словам, к этому мероприятию Киев с подписантами швейцарской резолюции проработает план окончания конфликта и предложит его.
Сайт Владимира Зеленского