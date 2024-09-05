«Мы не против»: Зеленский захотел позвать Россию на второй «саммит мира»

Россия должна присутствовать на втором «саммите мира» по Украине, считает Владимир Зеленский. По его словам, к этому мероприятию Киев с подписантами швейцарской резолюции проработает план окончания конфликта и предложит его.

«Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить [конфликт] дипломатически очень сложно. И все страны нас просили, чтобы на втором саммите были представители РФ. Мы сказали, мы не против, давайте подготовим план и позовём их», — отметил Зеленский в беседе с NBC News.

Напомним, Зеленский предложил принять второй «саммит мира» Индии. Однако есть одно условие: Нью-Дели должно подписать коммюнике первой конференции.