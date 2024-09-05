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5 сентября, 14:05

«Мы не против»: Зеленский захотел позвать Россию на второй «саммит мира»

Зеленский: Россия должна присутствовать на втором «саммите мира» по Украине

Россия должна присутствовать на втором «саммите мира» по Украине, считает Владимир Зеленский. По его словам, к этому мероприятию Киев с подписантами швейцарской резолюции проработает план окончания конфликта и предложит его.

«Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить [конфликт] дипломатически очень сложно. И все страны нас просили, чтобы на втором саммите были представители РФ. Мы сказали, мы не против, давайте подготовим план и позовём их», — отметил Зеленский в беседе с NBC News.

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Напомним, Зеленский предложил принять второй «саммит мира» Индии. Однако есть одно условие: Нью-Дели должно подписать коммюнике первой конференции.

Как сообщал Life.ru, первый «саммит мира» проводился с 15 по 16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии. Причём России в списке приглашённых государств не было. Итоговое коммюнике подписали представители 80 стран из 91, посетившей мероприятие, в том числе США, государства ЕС, Турция и Швейцария. А Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Ватикан документ не одобрили. Комментируя то, как прошла встреча, президент Швейцарии Виола Амерд признала, что единства среди участников не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Никита Осипов
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