«Мы не против»: Зеленский захотел позвать Россию на второй «саммит мира»
Зеленский: Россия должна присутствовать на втором «саммите мира» по Украине
Россия должна присутствовать на втором «саммите мира» по Украине, считает Владимир Зеленский. По его словам, к этому мероприятию Киев с подписантами швейцарской резолюции проработает план окончания конфликта и предложит его.
«Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить [конфликт] дипломатически очень сложно. И все страны нас просили, чтобы на втором саммите были представители РФ. Мы сказали, мы не против, давайте подготовим план и позовём их», — отметил Зеленский в беседе с NBC News.
Напомним, Зеленский предложил принять второй «саммит мира» Индии. Однако есть одно условие: Нью-Дели должно подписать коммюнике первой конференции.
Как сообщал Life.ru, первый «саммит мира» проводился с 15 по 16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии. Причём России в списке приглашённых государств не было. Итоговое коммюнике подписали представители 80 стран из 91, посетившей мероприятие, в том числе США, государства ЕС, Турция и Швейцария. А Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Ватикан документ не одобрили. Комментируя то, как прошла встреча, президент Швейцарии Виола Амерд признала, что единства среди участников не было.
Shutterstock / FOTODOM / paparazzza