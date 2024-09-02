Еврокомиссия сразила Украину печальным фактом о втором «‎саммите мира» без России

Российская сторона непременно должна участвовать в потенциальной мирной конференции по решению украинского кризиса, но решение о приглашении РФ будет принимать не Евросоюз. Об этом во время пресс-конференции заявил спикер внешнеполитической службы Еврокомиссии Петер Стано.

"Не нам решать, кто будет участвовать в конференции. Мы уже говорили прежде, что в конце концов участие России будет необходимо. Наступило ли время для этого — решать организаторам", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.