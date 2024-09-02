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2 сентября, 13:23

Еврокомиссия сразила Украину печальным фактом о втором «‎саммите мира» без России

Стано: Участие РФ в мирной конференции необходимо, но это решать не Евросоюзу

Российская сторона непременно должна участвовать в потенциальной мирной конференции по решению украинского кризиса, но решение о приглашении РФ будет принимать не Евросоюз. Об этом во время пресс-конференции заявил спикер внешнеполитической службы Еврокомиссии Петер Стано.

"Не нам решать, кто будет участвовать в конференции. Мы уже говорили прежде, что в конце концов участие России будет необходимо. Наступило ли время для этого — решать организаторам", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, европейский дипломат выделил ещё два важных момента: во-первых, у Российской Федерации должно быть желание участвовать в новом "мирном саммите". Во-вторых, ключевым является участие Китайской Народной Республики, учитывая близость Пекина и Москвы. По его словам, в Брюсселе рассчитывают, что Китай повлияет на России в пользу мирного разрешения конфликта и призывают руководство Поднебесной поступить в соответствии с этими ожиданиями.

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Ранее президент России Владимир Путин назвал ещё один важный момент, без которого перечисленные Стано пункты становятся пустым звуком: переговоров с Киевом не будет, пока российские войска не отбросят ВСУ из Курской области. Российский лидер добавил, что, как только это произойдёт, враги РФ сами захотят договариваться и решать конфликт мирным путём.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Юрий Лысенко
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