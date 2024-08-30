Политолог раскрыл корыстные мотивы Зеленского, который умоляет Индию провести новый саммит

Проводимые Киевом так называемые мирные саммиты собираются с абсолютно прагматической целью — оформить запрос на получение денег, оружия, каких-нибудь ресурсов, кредитов, обещаний и так далее. Именно это движет Владимиром Зеленским, который, по данным западных СМИ, пытается упросить Индию организовать такое мероприятие у себя, заявил в беседе с Life.ru заявил политолог Александр Асафов.

Тема переговоров является фоновой и лишь поводом к встрече с лидерами государств, для того, чтобы, соответственно, обратиться к ним за получением какой-либо поддержки. И здесь, учитывая предысторию визита Моди на Украину, Зеленский пытается моментально конвертировать этот визит в какую-то реальную, осязаемую, понятную историю.

Так как добиться выгодных предложений для Украины во время визита Моди в Киев не удалось, теперь Зеленский постарается привлечь страны Азии и Большого Юга, пояснил эксперт. По словам Асафова, мирное решение совершенно не входит в планы Зеленского, ему намного важнее, чтобы конфликт продолжался как можно дольше. И тому есть две причины. Во-первых, на данный момент он не легитимен и потому точно не подходит для переговоров. Во-вторых, у него нет позиций и мандата на переговоры со стороны его западных кураторов, подытожил политолог.