Индия отказалась провести саммит по Украине из-за неучастия России
Bloomberg: Индия пока не дала согласие на проведение саммита по Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Премьер Индии Нарендра Моди на данный момент не согласился провести саммит по Украине из-за неучастия в процессе урегулирования России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Индия крайне скептически настроена относительно решения исключить РФ из процесса урегулирования», — говорится в сообщении.
Напомним, Моди, впервые прибывший 23 августа в Киев, заявил, что достичь мира возможно только путём диалога и дипломатии. Политик отметил, что готов лично внести вклад в разрешение конфликта. И именно Индия, по его словам, должна стать третьей стороной для урегулирования конфликта. Однако на Украине не захотели видеть Дели посредником в переговорах с Москвой.
В июле Модил прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Гостеприимство российского лидера для индийского политика не осталось незамеченным. Премьер-министр азиатского государства пообещал главе РФ, что его страна будет готова оказать любое содействие для установления мира на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что такой тёплый приём связан с тем, что Путин и Моди знакомы давно и хорошо знают друг друга.