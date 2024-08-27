Премьер Индии созвонился с Путиным после встречи с Зеленским в Киеве Премьер Индии Моди обсудил с Путиным свой визит в Киев и затронутые там темы 27 августа, 11:02 Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, Алексей Филиппов

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал президенту РФ Владимиру Путину подробности визита в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским и выразил готовность оказать любую помощь в урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Нарендра Моди проинформировал о своём недавнем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины», — говорится в тексте.

В свою очередь российский лидер ещё раз напомнил о деструктивном поведении киевских властей и их покровителей на Западе, а также рассказал о взгляде Москвы на пути выхода из конфликта, добавили в Кремле. Другие темы телефонных переговоров Моди раскрыл в соцсети Х, в частности стороны говорили о стратегическом партнёрстве РФ и Индии.

«Сегодня разговаривал с президентом Путиным. Обсудили меры по дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнёрства. Обменялись точками зрения на российско-украинский конфликт; поделился своими выводами из недавнего визита на Украину», — отметил Моди.

Авторы Татьяна Миссуми