Байден похвалил премьера Индии за визит в Киев и «послание мира»

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор. В рамках беседы оба заявили о том, что продолжают поддерживать мирное урегулирование на Украине. Об этом также подготовили документ и опубликовали его на сайте Белого дома.

«Лидеры подтвердили неизменную поддержку мирного урегулирования конфликта в соответствии с международным правом и на основе Устава ООН. Они также подчеркнули неизменную приверженность взаимодействию, в том числе по линии региональных объединений, таких как Четырёхсторонний диалог по безопасности, для содействия миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказано в заявлении.