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Регион
27 августа, 06:48

Байден похвалил премьера Индии за визит в Киев и «послание мира»

Белый дом: Байден и Моди заявили о поддержке мирного урегулирования на Украине

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор. В рамках беседы оба заявили о том, что продолжают поддерживать мирное урегулирование на Украине. Об этом также подготовили документ и опубликовали его на сайте Белого дома.

«Лидеры подтвердили неизменную поддержку мирного урегулирования конфликта в соответствии с международным правом и на основе Устава ООН. Они также подчеркнули неизменную приверженность взаимодействию, в том числе по линии региональных объединений, таких как Четырёхсторонний диалог по безопасности, для содействия миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказано в заявлении.

Политолог раскрыл, как визит Моди в Киев повлияет на урегулирование украинского конфликта
Политолог раскрыл, как визит Моди в Киев повлияет на урегулирование украинского конфликта

По данным документа, представители власти также обсудили поездку Моди в Польшу, на Украину и встречу на Генассамблее ООН в сентябре. Байден также оценил командировку премьер-министр Индии в Киев и его «послание мира и оказываемую гуманитарную помощь Украине, в том числе в энергетическом секторе».

Напомним, что Нарендра Моди приезжал в Киев 23 августа ради встречи с Зеленским. Он совершил путешествие на поезде из Польши. Во время переговоров стороны детально обсудили конфликт на Украине. По поводу встречи также успели высказаться и штаты. Белый дом назвал визит индийского премьера полезным.

Обложка ©

Х / President Biden

Наталья Афонина
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