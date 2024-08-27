Байден похвалил премьера Индии за визит в Киев и «послание мира»
Белый дом: Байден и Моди заявили о поддержке мирного урегулирования на Украине
Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор. В рамках беседы оба заявили о том, что продолжают поддерживать мирное урегулирование на Украине. Об этом также подготовили документ и опубликовали его на сайте Белого дома.
«Лидеры подтвердили неизменную поддержку мирного урегулирования конфликта в соответствии с международным правом и на основе Устава ООН. Они также подчеркнули неизменную приверженность взаимодействию, в том числе по линии региональных объединений, таких как Четырёхсторонний диалог по безопасности, для содействия миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказано в заявлении.
По данным документа, представители власти также обсудили поездку Моди в Польшу, на Украину и встречу на Генассамблее ООН в сентябре. Байден также оценил командировку премьер-министр Индии в Киев и его «послание мира и оказываемую гуманитарную помощь Украине, в том числе в энергетическом секторе».
Напомним, что Нарендра Моди приезжал в Киев 23 августа ради встречи с Зеленским. Он совершил путешествие на поезде из Польши. Во время переговоров стороны детально обсудили конфликт на Украине. По поводу встречи также успели высказаться и штаты. Белый дом назвал визит индийского премьера полезным.
Х / President Biden