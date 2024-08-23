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23 августа, 20:23

В США назвали полезной поездку Моди на Украину

Белый дом: Визит премьера Индии Моди в Киев может быть полезен

Визит главы индийского правительства Нарендры Моди в Киев может быть полезен. Соответствующее заявление сделал координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Его (Нарендры Моди. — Прим. Life.ru) поездка в Киев и беседа с <...> Зеленским о том, где и как всё это закончится, если это поможет продвинуться к завершению конфликта, которое согласуется с видением <...> Зеленского справедливого мира, тогда, мы думаем, что это полезно», — заявил Кирби, подчеркнув, что Индия является сильным партнёром США.

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Как сообщал Life.ru, Моди, впервые прибывший 23 августа в Киев, встретился с Владимиром Зеленским. Во время переговоров он заявил, что достичь мира возможно только путём диалога и дипломатии. Моди отметил, что готов лично внести вклад в разрешение конфликта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Алексей Соловьёв
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