В США назвали полезной поездку Моди на Украину

«Его (Нарендры Моди. — Прим. Life.ru) поездка в Киев и беседа с <...> Зеленским о том, где и как всё это закончится, если это поможет продвинуться к завершению конфликта, которое согласуется с видением <...> Зеленского справедливого мира, тогда, мы думаем, что это полезно», — заявил Кирби, подчеркнув, что Индия является сильным партнёром США.