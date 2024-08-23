Премьер Индии Моди прибыл в Киев ради встречи с Зеленским
Премьер Индии Моди прибыл с визитом на Украину
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с визитом на Украину. В Киеве он встретится с Владимиром Зеленским, сообщает телеканал NDTV.
В ходе переговоров стороны, в частности, обсудят конфликт на Украине. Другие детали программы визита Моди в Киев держатся в секрете. Известно, что премьер Индии прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. Накануне в Варшаве Моди встретился с польским президентом Анджеем Дудой и главой правительства Дональдом Туском.
Подчёркивается, что визит Моди в Киев продлится несколько часов. В настоящее время индийский премьер находится в гостинице.
Ранее Life.ru сообщал, что МИД Индии подтвердил визит премьер-министра Нарендры Моди в Польшу и на Украину. Позже политик заявил, что готов помогать в урегулировании украинского вопроса. По версии востоковедов, Моди после турне может представить мирный план.
ТАСС / Zuma