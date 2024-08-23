Премьер Индии Моди прибыл в Киев ради встречи с Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с визитом на Украину. В Киеве он встретится с Владимиром Зеленским, сообщает телеканал NDTV.

В ходе переговоров стороны, в частности, обсудят конфликт на Украине. Другие детали программы визита Моди в Киев держатся в секрете. Известно, что премьер Индии прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. Накануне в Варшаве Моди встретился с польским президентом Анджеем Дудой и главой правительства Дональдом Туском.