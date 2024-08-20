Востоковед спрогнозировал исход поездки Моди на Украину
Востоковед Сотников: После визита в Киев Моди может представить мирный план
Поездка на Украину премьер-министра Индии Нарендра Моди может обернуться новым мирным планом, считает ведущий научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников. По его словам, Нью-Дели в ходе визита планирует прощупать все варианты возможного урегулирования украинского вопроса.
"Индия хочет, чтобы военные действия прекратились. У Моди есть и ещё одно желание — понять, насколько Киев готов к прекращению военных действий и мирным договоренностям с Москвой", — заявил он в беседе с РИА "Новости".
Востоковед также добавил, что мирную инициативу Моди может выдвинуть на саммите БРИКС в Казани. Учёный отметил, что страны глобального Юга должны его поддержать.
Напомним, МИД Индии подтвердил визит премьер-министра Нарендры Моди на Украину. По данным агентства Reuters, встреча пройдёт 21 и 23 августа. Кроме того СМИ уже писали, что во время визита к Зеленскому индийский политик может предложить посредничество Нью-Дели в разрешении украинского конфликта.
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