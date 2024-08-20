Востоковед спрогнозировал исход поездки Моди на Украину

Поездка на Украину премьер-министра Индии Нарендра Моди может обернуться новым мирным планом, считает ведущий научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников. По его словам, Нью-Дели в ходе визита планирует прощупать все варианты возможного урегулирования украинского вопроса.

"Индия хочет, чтобы военные действия прекратились. У Моди есть и ещё одно желание — понять, насколько Киев готов к прекращению военных действий и мирным договоренностям с Москвой", — заявил он в беседе с РИА "Новости".