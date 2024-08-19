МИД Индии подтвердил грядущий визит Моди в Польшу и на Украину

Министерство иностранных дел Индии подтвердило грядущий визит премьер-министра Нарендры Моди в Польшу и на Украину. Это следует из распространённого сообщения.

Уже сегодня, 19 августа, МИД проведёт специальный брифинг на тему поездки. Ведомство не раскрыло, когда она состоится, однако агентство Reuters пишет, что речь, вероятно, идёт о 21 и 23 августа.