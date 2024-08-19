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19 августа, 07:43

МИД Индии подтвердил грядущий визит Моди в Польшу и на Украину

Нарендра Моди. Обложка © kremlin.ru

Нарендра Моди. Обложка © kremlin.ru

Министерство иностранных дел Индии подтвердило грядущий визит премьер-министра Нарендры Моди в Польшу и на Украину. Это следует из распространённого сообщения.

Уже сегодня, 19 августа, МИД проведёт специальный брифинг на тему поездки. Ведомство не раскрыло, когда она состоится, однако агентство Reuters пишет, что речь, вероятно, идёт о 21 и 23 августа.

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Напомним, о планах Нарендры Моди посетить Украину стало известно в конце июля. Её цели не раскрывались. СМИ писали, что во время поездки премьер Индии может предложить посредничество Нью-Дели в разрешении вооружённого конфликта.

Матвей Константинов
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