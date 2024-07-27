Индия готова предложить помощь в разрешении конфликта на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который планирует визит на Украину в августе, может предложить посредничество Нью-Дели для разрешения конфликта между Россией и Украиной. Как сообщил ТАСС источник в Парламенте Индии, эта тема может стать частью обсуждений в ходе его переговоров с украинской стороной.

"Индия может выступить посредником в разрешении кризиса на Украине. Эта возможность обсуждается в контексте предстоящего визита Моди," — отметил источник.

Индийское руководство всегда подчёркивало важность переговоров и дипломатии для достижения мира. По словам источника, посредничество будет возможно лишь при согласии обеих заинтересованных сторон.