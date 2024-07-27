Индия готова предложить помощь в разрешении конфликта на Украине
Моди может предложить посредничество Индии для разрешения украинского кризиса
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который планирует визит на Украину в августе, может предложить посредничество Нью-Дели для разрешения конфликта между Россией и Украиной. Как сообщил ТАСС источник в Парламенте Индии, эта тема может стать частью обсуждений в ходе его переговоров с украинской стороной.
"Индия может выступить посредником в разрешении кризиса на Украине. Эта возможность обсуждается в контексте предстоящего визита Моди," — отметил источник.
Индийское руководство всегда подчёркивало важность переговоров и дипломатии для достижения мира. По словам источника, посредничество будет возможно лишь при согласии обеих заинтересованных сторон.
Напомним, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует визит в Киев в августе этого года. По предварительным данным, поездка может состояться 23-го числа. В настоящее время детали визита находятся на стадии обсуждения, однако источники в дипломатических кругах уже подтвердили этот план.
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