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27 июля, 05:01

Индия готова предложить помощь в разрешении конфликта на Украине

Моди может предложить посредничество Индии для разрешения украинского кризиса

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который планирует визит на Украину в августе, может предложить посредничество Нью-Дели для разрешения конфликта между Россией и Украиной. Как сообщил ТАСС источник в Парламенте Индии, эта тема может стать частью обсуждений в ходе его переговоров с украинской стороной.

"Индия может выступить посредником в разрешении кризиса на Украине. Эта возможность обсуждается в контексте предстоящего визита Моди," — отметил источник.

Индийское руководство всегда подчёркивало важность переговоров и дипломатии для достижения мира. По словам источника, посредничество будет возможно лишь при согласии обеих заинтересованных сторон.

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Напомним, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует визит в Киев в августе этого года. По предварительным данным, поездка может состояться 23-го числа. В настоящее время детали визита находятся на стадии обсуждения, однако источники в дипломатических кругах уже подтвердили этот план.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Кирилл Сосновских
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