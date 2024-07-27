Стало известно о планах премьера Индии посетить Украину
WION: Премьер Индии Нарендра Моди в конце августа посетит Украину
Стало известно о планах председателя правительства Индии Нарендры Моди посетить Украину в этом году. Как передаёт индийский англоязычный телеканал Wion со ссылкой на свои источники, премьер-министр этой азиатской страны прибудет в Киев уже в августе.
"Премьер-министр Индии Нарендра Моди отправится в Киев в августе", — говорится в сообщении.
Журналисты подчеркнули, что поездка индийского премьера в украинскую столицу ещё находится на стадии обсуждения. В то же время несколько источников в дипломатических кругах Индии рассказали корреспондентам телеканала, что, предварительно, визит политического деятеля может состоятся 23 августа.
Ранее Life.ru писал, что МИД Индии 15 июля вызвал посла Украины в Нью-Дели Александра Полищука. Представители индийского внешнеполитического ведомства хотели, чтобы тот дал объяснения по поводу высказываний Владимира Зеленского о недавнем визите Нарендры Моди в Россию.
Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir