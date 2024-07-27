Стало известно о планах премьера Индии посетить Украину

Стало известно о планах председателя правительства Индии Нарендры Моди посетить Украину в этом году. Как передаёт индийский англоязычный телеканал Wion со ссылкой на свои источники, премьер-министр этой азиатской страны прибудет в Киев уже в августе.

"Премьер-министр Индии Нарендра Моди отправится в Киев в августе", — говорится в сообщении.

Журналисты подчеркнули, что поездка индийского премьера в украинскую столицу ещё находится на стадии обсуждения. В то же время несколько источников в дипломатических кругах Индии рассказали корреспондентам телеканала, что, предварительно, визит политического деятеля может состоятся 23 августа.