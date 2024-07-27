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26 июля, 22:50

Стало известно о планах премьера Индии посетить Украину

WION: Премьер Индии Нарендра Моди в конце августа посетит Украину

Стало известно о планах председателя правительства Индии Нарендры Моди посетить Украину в этом году. Как передаёт индийский англоязычный телеканал Wion со ссылкой на свои источники, премьер-министр этой азиатской страны прибудет в Киев уже в августе.

"Премьер-министр Индии Нарендра Моди отправится в Киев в августе", — говорится в сообщении.

Журналисты подчеркнули, что поездка индийского премьера в украинскую столицу ещё находится на стадии обсуждения. В то же время несколько источников в дипломатических кругах Индии рассказали корреспондентам телеканала, что, предварительно, визит политического деятеля может состоятся 23 августа.

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Ранее Life.ru писал, что МИД Индии 15 июля вызвал посла Украины в Нью-Дели Александра Полищука. Представители индийского внешнеполитического ведомства хотели, чтобы тот дал объяснения по поводу высказываний Владимира Зеленского о недавнем визите Нарендры Моди в Россию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Алексей Соловьёв
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