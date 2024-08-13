Индия и РФ планируют разработать базовый обменный курс рупии к рублю

Индия и Россия ведут обсуждения по вопросу введения базового обменного курса индийская рупия — рубль. Главная цель сотрудничества — преодоление торговых барьеров в долларах. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Economic Times.

"В сложившихся обстоятельствах можно использовать базовый обменный курс индийской рупии к рублю, который может быть установлен Резервным банком Индии (RBI) и Банком России, а также будет приводиться в соответствие с реалиями рынка", — передаёт издание слова высокопоставленного индийского банкира.

По его словам, для того, чтобы базовая ставка была ставкой транзакции, центральным банкам двух стран необходимо подписать соглашение.

Индия ранее уже успешно запустила похожий механизм с ОАЭ. Им пользуются для расчётов по сделкам в недолларовых валютах. Таким образом предприниматели обеих стран, занимающееся экспортом и импортом, имеют право выставлять счета и осуществлять платежи в рупиях и дирхамах.