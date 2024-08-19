"Прощупывание здравого смысла": Политолог раскрыл, что стоит за визитом Моди на Украину
Политолог Дворянов: За визитом Моди на Украину стоит миротворческая миссия
За предстоящими визитами премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину и в Польшу стоит миротворческая миссия. Такое мнение высказал в беседе с Life.ru политолог Сергей Дворянов. По его мнению, повестка со стороны индийского политика будет нацелена на диалог со здравомыслящими представителями европейского истеблишмента.
Политолог напомнил, что совсем недавно, сразу же после утверждения в должности премьер-министра, первой страной, которую посетил Моди, была Россия. Кроме того, индийский премьер ранее подтвердил своё участие в глобальном саммите БРИКС в Казани. При этом, с другой стороны, отметил Дворянов, Запад именно сейчас решил обострить украинский конфликт. В частности, речь идёт о событиях в Курской области, где ВСУ, заручившись поддержкой НАТО, пытаются прорваться вглубь российской территории. Вылазку украинцев эксперт назвал "многоходовой игрой Запада", где в основном главным бенефициаром выступает Вашингтон, а страдают Украина с Европой.
Я абсолютно уверен, что визит Нарендры Моди связан с прощупыванием возможности нахождения здоровых, позитивных сил в европейском сообществе, которые могут каким-то образом хотя бы трезво оценить ситуацию и найти пути решения снижения агрессии со стороны блока НАТО по отношению к России.
Как считает Дворянов, на Украине и в Польше Моди будет убеждать политиков в бессмысленности продолжения "агрессивного и абсолютно бесперспективного хода" в отношении России, потому что исторический опыт доказал, что дух русского народа сломить никому не удастся.
"Это в наших генах, мы нация победителей, мы творцы той великой Победы, которая пришла к нам во время Великой Отечественной войны, как мы её называем, или Второй мировой, мы принесли свободу всем народам Европы", — резюмировал политолог.
Ранее МИД Индии подтвердил визит премьер-министра Нарендры Моди на Украину. Ведомство не раскрыло даты поездки, однако агентство Reuters пишет, что речь, вероятно, идёт о 21 и 23 августа. Также ранее СМИ сообщали, что во время визита в Киев Моди может предложить посредничество Нью-Дели в разрешении украинского конфликта.