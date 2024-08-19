Азиатская страна захотела передавать послания между Путиным и Зеленским

В Нью-Дели готовы передавать послания между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом, как отмечает Bloomberg, роль посредника не будет играть премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Нежелание Моди стать посредником отчасти объясняется зависимостью Индии от России в плане дешёвых энергоресурсов и оружия. Нью-Дели воздержался от критики Москвы", — подчёркивает агентство.

Говоря о скором визите Моди на Украину, автор указал, что Зеленскому крайне важно встретиться с премьером Индии. По итогам переговоров планируется заключить ряд соглашений, в том числе в области обороны и агропромышленности. Киев, в частности, обсуждает с Нью-Дели совместный выпуск газовых турбин, которые используются на военных кораблях.