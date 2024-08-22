Премьер Индии предложил помочь в урегулировании конфликта на Украине

Уточняется, что на встрече с индийской диаспорой в Варшаве Моди отметил, что Нью-Дели выступает за мир в Европе, а также добавил, что Индия стремится поддерживать связь со всеми сторонами. По его словам, над миром на Украине необходимо работать в кооперации с дружественными странами.