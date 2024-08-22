Премьер Индии предложил помочь в урегулировании конфликта на Украине
Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что готов помогать в урегулировании украинского вопроса. О его решении сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Господин премьер подтвердил возможность своего личного содействия мирному, справедливому и быстрому окончанию конфликта на Украине», — сказал Туск, его слова передаёт TVP Info.
Уточняется, что на встрече с индийской диаспорой в Варшаве Моди отметил, что Нью-Дели выступает за мир в Европе, а также добавил, что Индия стремится поддерживать связь со всеми сторонами. По его словам, над миром на Украине необходимо работать в кооперации с дружественными странами.
Ранее Life.ru сообщал, что МИД Индии подтвердил визит премьер-министра Нарендры Моди в Польшу и на Украину. Позже СМИ выяснили, что во время поездки к Зеленскому индийский политик может предложить посредничество Нью-Дели в разрешении конфликта на Украине. По версии востоковедов, Моди после турне может представить мирный план.
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