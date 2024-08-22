Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 12:20

Премьер Индии предложил помочь в урегулировании конфликта на Украине

Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что готов помогать в урегулировании украинского вопроса. О его решении сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Господин премьер подтвердил возможность своего личного содействия мирному, справедливому и быстрому окончанию конфликта на Украине», — сказал Туск, его слова передаёт TVP Info.

Уточняется, что на встрече с индийской диаспорой в Варшаве Моди отметил, что Нью-Дели выступает за мир в Европе, а также добавил, что Индия стремится поддерживать связь со всеми сторонами. По его словам, над миром на Украине необходимо работать в кооперации с дружественными странами.

"Прощупывание здравого смысла": Политолог раскрыл, что стоит за визитом Моди на Украину
"Прощупывание здравого смысла": Политолог раскрыл, что стоит за визитом Моди на Украину

Ранее Life.ru сообщал, что МИД Индии подтвердил визит премьер-министра Нарендры Моди в Польшу и на Украину. Позже СМИ выяснили, что во время поездки к Зеленскому индийский политик может предложить посредничество Нью-Дели в разрешении конфликта на Украине. По версии востоковедов, Моди после турне может представить мирный план.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Индия
  • Нарендра Моди
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров