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23 августа, 17:35

В Киеве не захотели видеть Индию посредником в переговорах с Москвой

NYT: Киев не рассматривает Индию в качестве посредника в переговорах с РФ

Встреча Моди и Зеленского в Киеве. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official

Встреча Моди и Зеленского в Киеве. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official

Киевские власти не видят Индию в качестве посредника в мирных переговорах с Москвой, несмотря на то что премьер-министр азиатской страны Нарендра Моди заявил о готовности внести вклад в урегулирование конфликта. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как указывает издание, украинские официальные лица в кулуарах говорят, что не видят Индию в качестве посредника. Сейчас они пытаются изобразить визит Моди на Украину как долгожданную демонстрацию поддержки их страны во время конфликта.

Как сообщал Life.ru, Моди, впервые прибывший 23 августа в Киев, встретился с Владимиром Зеленским. Во время переговоров он заявил, что достичь мира возможно только путём диалога и дипломатии. Моди отметил, что готов лично внести вклад в разрешение конфликта.

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Наталья Демьянова
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