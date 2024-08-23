В Киеве не захотели видеть Индию посредником в переговорах с Москвой
NYT: Киев не рассматривает Индию в качестве посредника в переговорах с РФ
Встреча Моди и Зеленского в Киеве. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official
Киевские власти не видят Индию в качестве посредника в мирных переговорах с Москвой, несмотря на то что премьер-министр азиатской страны Нарендра Моди заявил о готовности внести вклад в урегулирование конфликта. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Как указывает издание, украинские официальные лица в кулуарах говорят, что не видят Индию в качестве посредника. Сейчас они пытаются изобразить визит Моди на Украину как долгожданную демонстрацию поддержки их страны во время конфликта.
Как сообщал Life.ru, Моди, впервые прибывший 23 августа в Киев, встретился с Владимиром Зеленским. Во время переговоров он заявил, что достичь мира возможно только путём диалога и дипломатии. Моди отметил, что готов лично внести вклад в разрешение конфликта.