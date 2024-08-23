В Киеве не захотели видеть Индию посредником в переговорах с Москвой

Киевские власти не видят Индию в качестве посредника в мирных переговорах с Москвой, несмотря на то что премьер-министр азиатской страны Нарендра Моди заявил о готовности внести вклад в урегулирование конфликта. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как указывает издание, украинские официальные лица в кулуарах говорят, что не видят Индию в качестве посредника. Сейчас они пытаются изобразить визит Моди на Украину как долгожданную демонстрацию поддержки их страны во время конфликта.