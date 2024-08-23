Политолог раскрыл, как визит Моди в Киев повлияет на урегулирование украинского конфликта

Сейчас есть несколько акторов, которые хотят принимать в той или иной степени участие в переговорном процессе. Индия — лишь один из интересантов. Однако, как бы ни было, Украина своими действиями в Курской области перечеркнула переговорные усилия всех сторон. Поэтому полагать, что визит Моди будет иметь результаты, в ближайшее время не придётся.