Политолог раскрыл, как визит Моди в Киев повлияет на урегулирование украинского конфликта
Туманян: Визит Моди вряд ли повлияет на урегулирование конфликта на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди (на первом плане). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Визит индийского премьера Нарендры Моди в Киев вряд ли быстро повлияет на урегулирование украинского конфликта. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил политолог, куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
Сейчас есть несколько акторов, которые хотят принимать в той или иной степени участие в переговорном процессе. Индия — лишь один из интересантов. Однако, как бы ни было, Украина своими действиями в Курской области перечеркнула переговорные усилия всех сторон. Поэтому полагать, что визит Моди будет иметь результаты, в ближайшее время не придётся.
По словам Туманяна, Моди выступает за многополярные связи с широким кругом стран, в том числе западных. Премьер Индии совершил поездку в Киев в максимально прагматичном ключе, посетив предварительно Москву, а затем Варшаву, обратил внимание политолог.
«Учитывая, что Моди согласился передавать враждующим сторонам мнения относительно процесса урегулирования конфликта, но отказался от инициативы представить Индию как полноценную переговорную площадку, видно, что премьер старается дистанцироваться от всех сторон, поддерживая при этом выгодные для своей страны связи», — заключил собеседник Life.ru.
Напомним, 23 августа стало известно, что Моди прибыл с визитом на Украину. В Киеве он уже встретился с Владимиром Зеленским. Премьер Индии прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. 22 августа в Варшаве Моди провёл переговоры с польским президентом Анджеем Дудой и главой правительства Дональдом Туском. Премьер Индии заявил, что готов помогать в урегулировании украинского вопроса. По версии востоковедов, Моди после турне может представить мирный план.