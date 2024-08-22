Премьер Индии призвал к миру перед поездкой в Киев

Индия выступает за установление мира в Европе. Такое заявление сделал премьер-министр страны Нарендра Моди перед визитом на Украину.





«Индия верит в традицию Будды, следовательно, верит в мир, а не в войну. Индия является сторонником мира в этом регионе [в Европе]», — уприводит издание Hindustan Times слова премьер-министра.