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22 августа, 07:25

Премьер Индии призвал к миру перед поездкой в Киев

Премьер Индии Моди выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине

Премьер-министр Индии Морендра Моди. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Премьер-министр Индии Морендра Моди. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Индия выступает за установление мира в Европе. Такое заявление сделал премьер-министр страны Нарендра Моди перед визитом на Украину.

«Индия верит в традицию Будды, следовательно, верит в мир, а не в войну. Индия является сторонником мира в этом регионе [в Европе]», — уприводит издание Hindustan Times слова премьер-министра.

Моди дополнил, что миру нужно объединиться, чтобы противостоять вызовам, угрожающим всему человечеству. Индия придерживается принципа дипломатии и диалога между странами.

Востоковед спрогнозировал исход поездки Моди на Украину
Востоковед спрогнозировал исход поездки Моди на Украину

Напомним, ранее МИД Индии подтвердил визит премьер-министра Нарендры Моди в Польшу и на Украину. Дипведомство не раскрыло даты поездки, но Reuters уточняет, что речь, вероятно, идёт о 21 и 23 августа. Кроме того СМИ узнали, что во время визита к Зеленскому индийский политик может предложить посредничество Нью-Дели в разрешении конфликта на Украине.

Дарья Нарыкова
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