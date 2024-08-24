Моди и Зеленский обсудили конфликт на Украине в деталях

Украинский конфликт стал основным предметом обсуждения на переговорах премьер-министра Индии Нарендры Моди и Владимира Зеленского. Большая часть встречи была посвящена происходящей ситуации, а также обсуждению возможных путей её мирного разрешения. Как сообщил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, индийский политик подчеркнул необходимость дипломатических усилий и отказ от решения проблемы с помощью оружия.

Премьер-министр Индии передал Зеленскому опасения стран Глобального Юга относительно последствий конфликта, особенно в сфере продовольствия и энергетики. Также он коснулся своего недавнего разговора с Владимиром Путиным, напомнив, что продолжение диалога является ключом к мирному урегулированию.

По итогам переговоров индийская сторона подчеркнула, что Украина заинтересована в дальнейшем участии Индии в глобальных обсуждениях по вопросам мира, но Индия не поддерживает все предлагаемые форматы. Тем не менее, обе стороны отметили важность продолжения взаимодействия и обмена мнениями по различным аспектам конфликта.

Зеленский, в свою очередь, подробно оценил текущую обстановку как на поле боя, так и на дипломатической арене. Были затронуты среднесрочные перспективы и возможные пути решения энергетических и продовольственных проблем.

Министр иностранных дел Индии резюмировал, что обсуждение было открытым и конструктивным, добавив, что, если появятся новые решения или предложения, Индия будет готова поделиться ими с мировым сообществом.