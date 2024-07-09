"Особенный дружеский жест": Ушаков раскрыл Life.ru, почему Моди в РФ принимали так масштабно
Ушаков: Моди тепло встретили в России, потому что он давно знаком с Путиным
Премьер-министра Индии Нарендру Моди встретили в России масштабно, потому что политик давно знаком с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому переговоры за чаем в Ново-Огарёве можно считать дружеским жестом. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с Life.ru.
Ушаков рассказал Life.ru о том, почему Моди принимали так масштабно. Видео © Life.ru
"Друг друга хорошо знают — это во-первых, а во-вторых — была необходимость поговорить по вопросам повестки дня, а также актуальным международным проблемам, поэтому лидеры выбрали такую возможность, потому что визит двухдневный, спокойно всё обсудили. Не только текущую ситуацию, но и перспективы тоже", — отметил Ушаков.
Он также добавил, что такая встреча политика — это особенный дружеский жест.
Напомним, что индийский премьер-министр прибыл в Россию 8 июля, а вечером того же дня в Ново-Огарёве состоялись неформальные переговоры с Владимиром Путиным. Моди поблагодарил российского лидера за гостеприимство. Сегодня прошла официальная часть переговоров, в ходе которых Моди предложил российскому лидеру содействие в скорейшем установлении мира на Украине. При этом он совсем не претендует на роль посредника. Зарубежные СМИ, кстати, уже отметили, что визит Моди в Россию укрепил авторитет Путина на мировой арене.
Telegram / "Кремль. Новости"