"Особенный дружеский жест": Ушаков раскрыл Life.ru, почему Моди в РФ принимали так масштабно

Премьер-министра Индии Нарендру Моди встретили в России масштабно, потому что политик давно знаком с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому переговоры за чаем в Ново-Огарёве можно считать дружеским жестом. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с Life.ru.

Ушаков рассказал Life.ru о том, почему Моди принимали так масштабно. Видео © Life.ru

"Друг друга хорошо знают — это во-первых, а во-вторых — была необходимость поговорить по вопросам повестки дня, а также актуальным международным проблемам, поэтому лидеры выбрали такую возможность, потому что визит двухдневный, спокойно всё обсудили. Не только текущую ситуацию, но и перспективы тоже", — отметил Ушаков.