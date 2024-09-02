Путин: Противники РФ могут пойти на переговоры после провала ВСУ под Курском

Противники России могут пойти на переговоры после провала атаки ВСУ на Курскую область, считает президент Владимир Путин. Соответствующее мнение глава государства высказал на открытом уроке «Разговор о важном» в средней школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.

«Возникнет желание, действительно, не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами», — сказал российский лидер.