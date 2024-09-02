Путин: Противники РФ могут пойти на переговоры после провала ВСУ под Курском
Противники России могут пойти на переговоры после провала атаки ВСУ на Курскую область, считает президент Владимир Путин. Соответствующее мнение глава государства высказал на открытом уроке «Разговор о важном» в средней школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.
«Возникнет желание, действительно, не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами», — сказал российский лидер.
Путин заявил о неизбежном провале авантюры Киева в приграничье. Также президент отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога.
Напомним, 2 сентября Владимир Путин посетил Кызыл. Глава государства осмотрел новую среднюю школу № 20 имени Героев Отечества, где провёл для ребят открытый урок «Разговоры о важном». Президент также отметил, что День знаний является большим событием, и пообещал сделать всё для нормализации жизни детей из приграничных регионов РФ. Говоря о политике, Путин заявил о рекордных темпах наступления российской армии, несмотря на провокации ВСУ.
Life.ru